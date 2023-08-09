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Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз

09.08.2023, Среда, 03:00 мск Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2023
15 тур
7 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2022
40 тур
4 сентября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион
15 тур
15 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2021
1/8 финала
20 ноября, суббота 22:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
36 тур
30 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
16 тур
9 июля, пятница 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
7 тур
16 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2020, группа e

7 сентября, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион

26 августа, среда 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

23 сентября, понедельник 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион

9 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

21 октября, воскресенье 22:00 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

27 мая, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2017

17 сентября, воскресенье 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион

19 июня, понедельник 00:01 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

7 мая, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2016

23 октября, воскресенье 23:00 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

2 октября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион

18 июля, понедельник 02:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

18 октября, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион

2 августа, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз

24 мая, воскресенье 23:59 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

13 сентября, суббота 23:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

17 июля, четверг 03:00 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз

17 апреля, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

18 августа, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

24 июня, понедельник 01:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз

30 марта, суббота 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 октября, суббота 21:30 Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
21 июля, суббота 22:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

21 октября, пятница 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион

10 апреля, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз

24 апреля, суббота 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
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