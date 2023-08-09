Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз

|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Филадельфия Юнион
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Филадельфия Юнион
|40 тур
|4 сентября, воскресенье
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|Филадельфия Юнион
|15 тур
|15 мая, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1/8 финала
|20 ноября, суббота
|22:30
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|36 тур
|30 сентября, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Филадельфия Юнион
|16 тур
|9 июля, пятница
|03:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Филадельфия Юнион
|7 тур
|16 мая, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|7 сентября, понедельник
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:3
|Филадельфия Юнион
|
|26 августа, среда
|02:30
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|23 сентября, понедельник
|01:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|Филадельфия Юнион
|
|9 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|3:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|21 октября, воскресенье
|22:00
|Филадельфия Юнион
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|27 мая, воскресенье
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Филадельфия Юнион
|
|17 сентября, воскресенье
|20:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Филадельфия Юнион
|
|19 июня, понедельник
|00:01
|Филадельфия Юнион
|0:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|7 мая, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|23 октября, воскресенье
|23:00
|Филадельфия Юнион
|0:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|2 октября, воскресенье
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:2
|Филадельфия Юнион
|
|18 июля, понедельник
|02:00
|Филадельфия Юнион
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|18 октября, воскресенье
|22:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4:1
|Филадельфия Юнион
|
|2 августа, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|1:3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|24 мая, воскресенье
|23:59
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|Филадельфия Юнион
|
|13 сентября, суббота
|23:00
|Филадельфия Юнион
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|17 июля, четверг
|03:00
|Филадельфия Юнион
|3:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|17 апреля, четверг
|03:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Филадельфия Юнион
|
|18 августа, воскресенье
|04:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Филадельфия Юнион
|
|24 июня, понедельник
|01:00
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|30 марта, суббота
|23:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|27 октября, суббота
|21:30
|Филадельфия Юнион
|0:3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Регулярный чемпионат,
|21 июля, суббота
|22:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|13 мая, воскресенье
|00:00
|Филадельфия Юнион
|2:3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|21 октября, пятница
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Филадельфия Юнион
|
|10 апреля, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|17 октября, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|24 апреля, суббота
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Филадельфия Юнион