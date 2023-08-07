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Даллас - Интер

07.08.2023, Понедельник, 04:30 мск Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала Даллас - Интер
США. МЛС 2023
9 тур
9 апреля, воскресенье 02:30 Интер 0:1 Даллас
США. МЛС 2022
25 тур
5 июля, вторник 04:00 Даллас 1:1 Интер
США. МЛС 2020, группа e

29 октября, четверг 03:30 Даллас 2:1 Интер
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