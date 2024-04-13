Оксфорд Сити - Олдхэм

|11 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Олдхэм
|Оксфорд Сити
|11 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Олдхэм
|Оксфорд Сити
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Борэм Вуд
|2
|2
|0
|0
|4:0
|+4
|6
|2.
|Честерфилд
|2
|2
|0
|0
|8:5
|+3
|6
|3.
|Барнет
|2
|2
|0
|0
|5:2
|+3
|6
|4.
|Саутенд Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|5.
|Мейденхед Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|4:2
|+2
|4
|6.
|Алтричем
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|7.
|Солихалл Мурс
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|8.
|Уилдстон
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|9.
|Киддерминстер
|2
|1
|1
|0
|1:0
|+1
|4
|10.
|Олдхэм
|2
|1
|0
|1
|5:2
|+3
|3
|11.
|Хартлпул Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4:4
|0
|3
|12.
|Эббсфлит Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|13.
|Галифакс
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|14.
|Рочдейл
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|15.
|Олдершот
|2
|1
|0
|1
|6:7
|-1
|3
|16.
|Истли
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|17.
|Уокинг
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|18.
|Файлд
|2
|0
|1
|1
|4:6
|-2
|1
|19.
|Дагенхэм энд Редбридж
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|20.
|Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|21.
|Доркинг
|2
|0
|0
|2
|3:6
|-3
|0
|22.
|Гейтсхед
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0
|23.
|Оксфорд Сити
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0
|24.
|Бромли
|2
|0
|0
|2
|0:4
|-4
|0