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Олдхэм - Киддерминстер

24.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Национальная лига, 36 тур Олдхэм - Киддерминстер
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Национальная лига (2023/2024)
12 тур
26 сентября, вторник 21:45 Киддерминстер Олдхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Борэм Вуд 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Честерфилд 2 2 0 0 8:5 +3 6
3. Барнет 2 2 0 0 5:2 +3 6
4. Саутенд Юнайтед 2 2 0 0 3:0 +3 6
5. Мейденхед Юнайтед 2 1 1 0 4:2 +2 4
6. Алтричем 2 1 1 0 4:3 +1 4
7. Солихалл Мурс 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Уилдстон 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Киддерминстер 2 1 1 0 1:0 +1 4
10. Олдхэм 2 1 0 1 5:2 +3 3
11. Хартлпул Юнайтед 2 1 0 1 4:4 0 3
12. Эббсфлит Юнайтед 2 1 0 1 2:2 0 3
13. Галифакс 2 1 0 1 2:2 0 3
14. Рочдейл 2 1 0 1 1:1 0 3
15. Олдершот 2 1 0 1 6:7 -1 3
16. Истли 2 0 2 0 1:1 0 2
17. Уокинг 2 0 1 1 2:3 -1 1
18. Файлд 2 0 1 1 4:6 -2 1
19. Дагенхэм энд Редбридж 2 0 1 1 1:3 -2 1
20. Йорк Сити 2 0 0 2 1:3 -2 0
21. Доркинг 2 0 0 2 3:6 -3 0
22. Гейтсхед 2 0 0 2 1:4 -3 0
23. Оксфорд Сити 2 0 0 2 2:6 -4 0
24. Бромли 2 0 0 2 0:4 -4 0
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