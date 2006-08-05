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Спартак - Ростов

05.08.2006, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 14 тур Спартак - Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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