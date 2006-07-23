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Зенит - Торпедо

23.07.2006, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 12 тур Зенит - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо 0:4 Зенит
8 тур
5 мая, четверг 18:30 Зенит 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
20 сентября, понедельник 00:00 Зенит 3:1 Торпедо
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
8 августа, пятница 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
10 сентября, вторник 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:2 Зенит
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Зенит 0:3 Торпедо
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Зенит
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Торпедо 1:3 Зенит
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Зенит 3:2 Торпедо
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
20 тур
31 июля, среда 00:00 Торпедо 2:1 Зенит
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
1 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Зенит 2:3 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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