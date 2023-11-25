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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Честерфилд - Истли
Честерфилд - Истли: обзор матча 25 ноября 2023
Честерфилд
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Истли
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Матчи команд
Честерфилд
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- : -
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Честерфилд
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Честерфилд
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20.10.2026
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- : -
28.11.2026
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1 : 3
24.11.2026
Йовил
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Тамуорт
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21.11.2026
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Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
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