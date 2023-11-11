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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Борэм Вуд - Бромли
Борэм Вуд - Бромли: обзор матча 11 ноября 2023
Борэм Вуд
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бромли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Борэм Вуд - Бромли
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
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Борэм Вуд
Бромли
Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала
2022.03.04 01:09
«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах
2022.02.08 15:11
Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала
2022.03.04 01:09
«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах
2022.02.08 15:11
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