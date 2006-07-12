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Спартак - Шинник

12.07.2006, Среда, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 10 тур Спартак - Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 16:00 Шинник 1:3 Спартак
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Спартак 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
17 октября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Шинник
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:2 Спартак
8 тур
11 мая, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
20 июля, суббота 00:00 Шинник 2:2 Спартак
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Спартак 3:0 Шинник
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Шинник 1:2 Спартак
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Спартак 4:1 Шинник
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Шинник
14 тур
24 июня, среда 00:00 Шинник 0:1 Спартак
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Шинник 1:1 Спартак
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Спартак 3:0 Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
23 июля, четверг 00:00 Спартак 0:0 Шинник
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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