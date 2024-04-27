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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Моркамб
Суиндон Таун - Моркамб: обзор матча 27 апреля 2024
Суиндон Таун
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
3 : 3
Завершен
Моркамб
5'
Ч. Остин
35'
Ч. Остин
74'
У. Коколо
15'
J. Adams
86'
К. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Моркамб
86'
ГОЛ! 3:2!
К. Смит
81'
Замена
F. Rawson
️️️️
Д. Тутонда
80'
Замена
J. Davenport
️️️️
O. Threlkeld
80'
Замена
C. Rooney
️️️️
J. Adams
ГОЛ! 3:1!
У. Коколо
Пас отдал
Д. Девой
74'
Замена
А. Дринан
️️️️
P. Glatzel
71'
67'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
N. Khumbeni
Желтая карточка
C. McCarthy
46'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Ф. Блэйк-Трейси
35'
15'
ГОЛ! 1:1!
J. Adams
Пас отдал
К. Смит
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
33
Joel McGregor
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
29
Adam Fairclough
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
17
Кэмми Смит
ЦФ
2
D. Love
(К)
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
10
Доусон Девой
АП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Cameron Rooney
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
3-2-4
1
21
Коколо
20
Блэйк-Трейси
15
33
16
Кен
10
32
Остин
9
11
1-4-1-4
21
33
Тутонда
27
29
8
12
7
Эдвардс
28
20
2
17
Смит
9
23
Дринан
23
Дринан
9
27
24
Сонго'о
24
Сонго'о
27
28
19
19
28
8
24
24
8
33
Тутонда
5
5
33
Тутонда
Остались в запасе
Суиндон Таун
Моркамб
37
Redman Evans
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
10
Доусон Девой
АП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Арчи Майр
ВР
22
Julian Larsson
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
10
Доусон Девой
АП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Остались в запасе
1
Арчи Майр
ВР
22
Julian Larsson
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Суиндон Таун - Моркамб
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
5
12
Офсайды
1
1
Количество передач
436
412
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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