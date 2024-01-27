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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Брэдфорд Сити
Суиндон Таун - Брэдфорд Сити: обзор матча 27 января 2024
Суиндон Таун
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
17'
Ч. Остин (П)
45+2'
Д. Девой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Брэдфорд Сити
Замена
G. McEachran
️️️️
Д. Девой
83'
Замена
R. Aguiar
️️️️
Ч. Остин
82'
76'
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
69'
Замена
К. МакДональд
️️️️
C. Kelly
Замена
A. Dworzak
️️️️
Д. Кен
65'
Замена
T. Shade
️️️️
R. Hepburn-Murphy
65'
Желтая карточка
S. Khan
58'
55'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Замена
P. Johnson
️️️️
У. Коколо
55'
49'
Желтая карточка
С. Стаббс
46'
Замена
J. Young
️️️️
Э. Кук
46'
Замена
H. Chapman
️️️️
Т. Смит
46'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
Л. Райдхэлг
Желтая карточка
У. Коколо
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Д. Девой
Пас отдал
P. Glatzel
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Остин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Доусон Девой
АП
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
3
Pharrell Johnson
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
20
George McEachran
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
Брэдфорд Сити
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
3-2-2-1-2
1
28
20
Блэйк-Трейси
2
Годвин-Малифе
21
Коколо
15
16
Кен
29
10
Девой
9
32
Остин
4-1-5
24
29
Одуор
3
Тэйлор
6
Стаббс
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
39
Кук
2
17
29
Смит
17
21
Коколо
3
3
21
Коколо
16
Кен
26
26
16
Кен
10
Девой
20
20
10
Девой
32
Остин
20
20
32
Остин
29
17
17
29
3
Райдхэлг
12
Ричардс
12
Ричардс
3
Райдхэлг
17
29
МакДональд
29
МакДональд
17
29
Смит
20
20
29
Смит
29
Одуор
23
23
29
Одуор
39
Кук
20
20
39
Кук
Остались в запасе
Суиндон Таун
Брэдфорд Сити
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Остались в запасе
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Суиндон Таун - Брэдфорд Сити
2
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
400
420
Сейвы
3
0
Точность передач %
63
63
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
8
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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