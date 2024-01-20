Суиндон Таун - Транмер

|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Транмер
|Суиндон Таун
|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Транмер
|Суиндон Таун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милтон Кинс Донс
|2
|2
|0
|0
|6:3
|+3
|6
|2.
|Бэрроу
|2
|2
|0
|0
|4:2
|+2
|6
|3.
|Гиллинхэм
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|4.
|Мэнсфилд Таун
|2
|1
|1
|0
|5:2
|+3
|4
|5.
|Солфорд Сити
|2
|1
|1
|0
|3:1
|+2
|4
|6.
|Кроули Таун
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|7.
|Саттон Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|6:3
|+3
|3
|8.
|Аккрингтон Стэнли
|2
|1
|0
|1
|3:1
|+2
|3
|9.
|Ньюпорт Каунти
|2
|1
|0
|1
|4:3
|+1
|3
|10.
|Уолсолл
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|11.
|Брэдфорд Сити
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|12.
|Хэрроджейт
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|13.
|Форест Грин
|2
|1
|0
|1
|1:2
|-1
|3
|14.
|Моркамб
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|15.
|Ноттс Каунти
|2
|1
|0
|1
|4:7
|-3
|3
|16.
|Крю Александра
|2
|0
|2
|0
|4:4
|0
|2
|17.
|Уимблдон
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|18.
|Суиндон Таун
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|19.
|Гримсби
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|20.
|Рексхэм
|2
|0
|1
|1
|4:6
|-2
|1
|21.
|Колчестер
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|22.
|Стокпорт Каунти
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|23.
|Транмер
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|24.
|Донкастер Роверс
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0