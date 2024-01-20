Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед

|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|Мэнсфилд Таун
|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|Мэнсфилд Таун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гиллинхэм
|3
|3
|0
|0
|3:0
|+3
|9
|2.
|Бэрроу
|3
|2
|1
|0
|5:3
|+2
|7
|3.
|Кроули Таун
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|4.
|Милтон Кинс Донс
|3
|2
|0
|1
|7:5
|+2
|6
|5.
|Мэнсфилд Таун
|3
|1
|2
|0
|7:4
|+3
|5
|6.
|Крю Александра
|3
|1
|2
|0
|8:6
|+2
|5
|7.
|Уимблдон
|3
|1
|2
|0
|3:1
|+2
|5
|8.
|Аккрингтон Стэнли
|3
|1
|1
|1
|4:2
|+2
|4
|9.
|Суиндон Таун
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|10.
|Гримсби
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|11.
|Рексхэм
|3
|1
|1
|1
|8:8
|0
|4
|12.
|Солфорд Сити
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|13.
|Брэдфорд Сити
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|14.
|Моркамб
|3
|1
|1
|1
|2:4
|-2
|4
|15.
|Ноттс Каунти
|3
|1
|1
|1
|4:7
|-3
|4
|16.
|Саттон Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|6:4
|+2
|3
|17.
|Транмер
|3
|1
|0
|2
|4:3
|+1
|3
|18.
|Ньюпорт Каунти
|3
|1
|0
|2
|6:7
|-1
|3
|19.
|Уолсолл
|3
|1
|0
|2
|5:7
|-2
|3
|20.
|Форест Грин
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|21.
|Хэрроджейт
|3
|1
|0
|2
|1:4
|-3
|3
|22.
|Стокпорт Каунти
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
|23.
|Донкастер Роверс
|3
|0
|1
|2
|2:7
|-5
|1
|24.
|Колчестер
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0