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Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед

20.01.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Вторая лига, 29 тур Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Вторая лига (2023/2024)
23 тур
23 декабря, суббота 18:00 Саттон Юнайтед Мэнсфилд Таун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гиллинхэм 3 3 0 0 3:0 +3 9
2. Бэрроу 3 2 1 0 5:3 +2 7
3. Кроули Таун 3 2 1 0 4:2 +2 7
4. Милтон Кинс Донс 3 2 0 1 7:5 +2 6
5. Мэнсфилд Таун 3 1 2 0 7:4 +3 5
6. Крю Александра 3 1 2 0 8:6 +2 5
7. Уимблдон 3 1 2 0 3:1 +2 5
8. Аккрингтон Стэнли 3 1 1 1 4:2 +2 4
9. Суиндон Таун 2 1 1 0 4:3 +1 4
10. Гримсби 3 1 1 1 4:3 +1 4
11. Рексхэм 3 1 1 1 8:8 0 4
12. Солфорд Сити 3 1 1 1 3:3 0 4
13. Брэдфорд Сити 3 1 1 1 3:3 0 4
14. Моркамб 3 1 1 1 2:4 -2 4
15. Ноттс Каунти 3 1 1 1 4:7 -3 4
16. Саттон Юнайтед 3 1 0 2 6:4 +2 3
17. Транмер 3 1 0 2 4:3 +1 3
18. Ньюпорт Каунти 3 1 0 2 6:7 -1 3
19. Уолсолл 3 1 0 2 5:7 -2 3
20. Форест Грин 3 1 0 2 2:4 -2 3
21. Хэрроджейт 3 1 0 2 1:4 -3 3
22. Стокпорт Каунти 3 0 1 2 2:4 -2 1
23. Донкастер Роверс 3 0 1 2 2:7 -5 1
24. Колчестер 2 0 0 2 1:4 -3 0
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