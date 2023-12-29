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Брэдфорд Сити - Стокпорт Каунти

29.12.2023, Пятница, 22:45 мск Англия. Вторая лига, 25 тур Брэдфорд Сити - Стокпорт Каунти
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Вторая лига (2023/2024)
3 тур
15 августа, вторник 21:45 Стокпорт Каунти Брэдфорд Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милтон Кинс Донс 2 2 0 0 6:3 +3 6
2. Бэрроу 2 2 0 0 4:2 +2 6
3. Гиллинхэм 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Мэнсфилд Таун 2 1 1 0 5:2 +3 4
5. Солфорд Сити 2 1 1 0 3:1 +2 4
6. Кроули Таун 2 1 1 0 2:1 +1 4
7. Саттон Юнайтед 2 1 0 1 6:3 +3 3
8. Аккрингтон Стэнли 2 1 0 1 3:1 +2 3
9. Ньюпорт Каунти 2 1 0 1 4:3 +1 3
10. Уолсолл 2 1 0 1 3:3 0 3
11. Брэдфорд Сити 2 1 0 1 2:2 0 3
12. Хэрроджейт 2 1 0 1 1:1 0 3
13. Форест Грин 2 1 0 1 1:2 -1 3
14. Моркамб 2 1 0 1 2:4 -2 3
15. Ноттс Каунти 2 1 0 1 4:7 -3 3
16. Крю Александра 2 0 2 0 4:4 0 2
17. Уимблдон 2 0 2 0 1:1 0 2
18. Суиндон Таун 1 0 1 0 2:2 0 1
19. Гримсби 2 0 1 1 2:3 -1 1
20. Рексхэм 2 0 1 1 4:6 -2 1
21. Колчестер 1 0 0 1 1:2 -1 0
22. Стокпорт Каунти 2 0 0 2 1:3 -2 0
23. Транмер 2 0 0 2 1:3 -2 0
24. Донкастер Роверс 2 0 0 2 0:5 -5 0
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