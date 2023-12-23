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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Ньюпорт Каунти
Рексхэм - Ньюпорт Каунти: обзор матча 23 декабря 2023
Рексхэм
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
64'
J. Jones
87'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Ньюпорт Каунти
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
П. Маллин
90'
+2
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
90'
+2
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
88'
ГОЛ! 2:0!
E. Lee
Пас отдал
B. Tozer
87'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Долби
73'
ГОЛ! 1:0!
J. Jones
Пас отдал
П. Маллин
64'
64'
Замена
️️️️
Г. Чарсли
9'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
17
Scott Bennett
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
2-3-5
13
Оконкво
17
Менди
6
6
16
МакКлин
7
Кэннон
24
18
10
Долби
10
Маллин
4
1-1-3-1-5
5
Кларк
8
Моррис
21
МакЛафлин
24
Уайлдиг
7
Чарсли
9
Эванс
17
9
Богль
47
23
1
18
15
15
18
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
10
Маллин
11
11
10
Маллин
10
Долби
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Долби
Остались в запасе
Рексхэм
Ньюпорт Каунти
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
44
Anthony Forde
ЦФ
Остались в запасе
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Рексхэм - Ньюпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
423
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
57
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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