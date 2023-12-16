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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Колчестер Юнайтед
Рексхэм - Колчестер Юнайтед: обзор матча 16 декабря 2023
Рексхэм
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
4'
E. Lee
70'
Z. Mitchell (АГ)
89'
Д. Феврье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
J. Davies
90'
+4
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Феврье
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
87'
Замена
O. Palmer
️️️️
П. Маллин
87'
Замена
W. Boyle
️️️️
E. O'Connell
80'
74'
Желтая карточка
F. Kelleher
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Z. Mitchell
70'
62'
Замена
J. Akinde
️️️️
M. Jay
61'
Замена
Э. Яндоло
️️️️
У. Гринидж
Желтая карточка
B. Tozer
56'
Замена
J. Jones
️️️️
С. Долби
46'
43'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
Желтая карточка
Д. МакКлин
37'
Красная карточка
Д. Эванс
26'
Желтая карточка
Д. Эванс
20'
ГОЛ! 1:0!
E. Lee
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
10
Пол Маллин
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
16
Артур Рид
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Noah Chilvers
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Рексхэм
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
28
Ronny Nelson
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
John Akinde
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
2-4-4
33
17
Менди
6
7
Кэннон
16
МакКлин
6
12
Эванс
10
Маллин
10
Долби
18
4
1-1-3-1-4
1
Гудман
4
22
Гринидж
16
Рид
5
8
Макгихан
11
Феврье
14
27
9
Тэйлор
18
6
5
5
6
18
15
15
18
10
Долби
24
24
10
Долби
10
Маллин
28
28
10
Маллин
22
Гринидж
3
Яндоло
3
Яндоло
22
Гринидж
27
14
14
27
Остались в запасе
Рексхэм
Колчестер Юнайтед
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
28
Ronny Nelson
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Остались в запасе
28
Ronny Nelson
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Рексхэм - Колчестер Юнайтед
4
1
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
6
3
Количество передач
160
295
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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