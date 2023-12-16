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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Саттон Юнайтед
Стокпорт Каунти - Саттон Юнайтед: обзор матча 16 декабря 2023
Стокпорт Каунти
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
7 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
6'
R. Croasdale
12'
К. Вуттон
20'
R. Croasdale
23'
П. Мэдден
53'
П. Мэдден
69'
J. Cotterill
90+3'
П. Мэдден (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Саттон Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 7:0!
П. Мэдден
90'
+3
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
N. Byrne
84'
79'
Замена
L. Angol
️️️️
Г. Смит
79'
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Коли
ГОЛ! 6:0!
J. Cotterill
69'
Замена
A. Wright
️️️️
R. Croasdale
64'
Замена
J. Cotterill
️️️️
О. Бэйли
63'
Замена
C. Johnson
️️️️
К. Кэмпс
63'
ГОЛ! 5:0!
П. Мэдден
Пас отдал
И. Турай
53'
46'
Замена
К. Клэй
️️️️
O. Sowunmi
46'
Замена
R. Milsom
️️️️
S. Hart
ГОЛ! 4:0!
П. Мэдден
Пас отдал
О. Бэйли
23'
ГОЛ! 3:0!
R. Croasdale
Пас отдал
К. Кэмпс
20'
15'
Желтая карточка
H. Beautyman
ГОЛ! 2:0!
К. Вуттон
Пас отдал
K. Knoyle
12'
ГОЛ! 1:0!
R. Croasdale
Пас отдал
О. Бэйли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
7
Джош Коли
АП
5
Omar Sowunmi
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
3-1-5
3
Турай
5
12
27
Бэйли
8
Кэмпс
5
2
18
41
Мэдден
1-4-1-4
1
Бузанис
30
Киззи
7
11
19
Перейра
42
7
Коли
23
48
О'Брайен
10
Смит
5
18
4
4
18
12
2
Ричардсон
2
Ричардсон
12
8
Кэмпс
30
30
8
Кэмпс
27
Бэйли
30
30
27
Бэйли
42
24
24
42
5
16
Клэй
16
Клэй
5
7
Коли
11
11
7
Коли
10
Смит
9
9
10
Смит
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Саттон Юнайтед
13
Джордан Смит
ВР
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
6
Louis John
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Стокпорт Каунти - Саттон Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
6
4
Офсайды
1
0
Количество передач
215
125
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
59
Удары мимо ворот
2
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Саттон Юнайтед
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1
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