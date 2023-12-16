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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Форест Грин
Милтон Кинс Донс - Форест Грин: обзор матча 16 декабря 2023
Милтон Кинс Донс
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Форест Грин
21'
М. Дин
35'
J. Payne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Форест Грин
90'
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
Желтая карточка
Д. Харви
89'
85'
Замена
Р. Уэлч
️️️️
S. Robertson
85'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
К. Мортон
Замена
М. Деннис
️️️️
И. Робсон
77'
Замена
Д. Девой
️️️️
К. Грант
77'
75'
Желтая карточка
Р. Иннис
75'
Замена
H. Bunker
️️️️
К. Джонс
58'
Замена
M. Stevens
️️️️
Т. Йенкс
Желтая карточка
И. Робсон
57'
53'
Желтая карточка
J. Robson
Желтая карточка
М. Дин
53'
Желтая карточка
К. Норман
44'
ГОЛ! 2:0!
J. Payne
Пас отдал
J. Tomlinson
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Дин
Пас отдал
J. Tomlinson
21'
2'
Желтая карточка
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
3-1-4-2
1
3
Харви
4
16
О'Хора
22
Норман
10
11
Грант
8
Гилби
7
Робсон
21
Дин
3
1-1-3-5
12
Дэниэльс
5
Иннис
8
МакКэн
28
Джонс
19
21
Йенкс
39
Мортон
15
3
7
14
Дини
11
Грант
10
Девой
10
Девой
11
Грант
7
Робсон
19
Деннис
19
Деннис
7
Робсон
19
2
Уэлч
2
Уэлч
19
28
Джонс
16
16
28
Джонс
39
Мортон
14
Омотойе
14
Омотойе
39
Мортон
21
Йенкс
14
14
21
Йенкс
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Форест Грин
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Форест Грин
4
4
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Нарушения
3
5
Офсайды
1
0
Количество передач
350
171
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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