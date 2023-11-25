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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Моркамб
Рексхэм - Моркамб: обзор матча 25 ноября 2023
Рексхэм
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
6 : 0
Завершен
Моркамб
5'
J. Senior (АГ)
7'
П. Маллин
35'
Д. Менди
67'
П. Маллин
77'
П. Маллин
90+6'
J. Jones
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Моркамб
ГОЛ! 6:0!
J. Jones
Пас отдал
С. Долби
90'
+6
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
81'
Замена
W. Boyle
️️️️
T. O'Connor
81'
Замена
С. Долби
️️️️
O. Palmer
80'
80'
Замена
C. Stokes
️️️️
Д. Бедо
ГОЛ! 5:0!
П. Маллин
Пас отдал
T. O'Connor
77'
73'
Замена
O. Threlkeld
️️️️
J. Slew
73'
Замена
E. Walker
️️️️
J. Senior
Замена
J. Jones
️️️️
Э. Кэннон
73'
ГОЛ! 4:0!
П. Маллин
67'
56'
Желтая карточка
J. Joshua Mckiernan
ГОЛ! 3:0!
Д. Менди
Пас отдал
Э. Кэннон
35'
Замена
Д. Менди
️️️️
A. Forde
27'
Желтая карточка
Э. Кэннон
19'
ГОЛ! 2:0!
П. Маллин
Пас отдал
Э. Кэннон
7'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Senior
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
4-5
13
Оконкво
6
7
Кэннон
12
Эванс
16
МакКлин
6
10
Маллин
28
4
44
2-2-5
21
4
Бедо
4
28
34
Кинг
2
11
14
Блоксхэм
3
Мейор
5
44
17
Менди
17
Менди
44
6
5
5
6
18
15
15
18
7
Кэннон
24
24
7
Кэннон
28
10
Долби
10
Долби
28
11
28
28
11
4
Бедо
14
14
4
Бедо
2
21
21
2
Остались в запасе
Рексхэм
Моркамб
33
Mark Howard
ВР
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
26
George Pedley
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Рексхэм - Моркамб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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