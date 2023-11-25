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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Форест Грин
Уолсолл - Форест Грин: обзор матча 25 ноября 2023
Уолсолл
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Форест Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Форест Грин
90'
+7
Желтая карточка
Р. Уэлч
90'
+1
Желтая карточка
D. Bernard
Желтая карточка
О. МакЭнти
90'
+1
89'
Желтая карточка
Т. Дини
Замена
Д. Фоулкс
️️️️
Т. Ноулз
88'
77'
Замена
S. Robertson
️️️️
Т. Омотойе
77'
Замена
Р. Иннис
️️️️
Ч. МакКэн
Замена
D. Johnson
️️️️
F. Draper
74'
70'
Замена
Р. Уэлч
️️️️
J. Maddox
Замена
Д. Мэтт
️️️️
R. Maher
62'
56'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
K. McAllister
Желтая карточка
R. Maher
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
13
Owen Evans
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
3-1-1-5
26
5
Дэниелс
6
МакЭнти
16
7
Ноулз
8
14
15
21
Хатчинсон
34
2-1-1-5
1
25
Дабо
3
8
МакКэн
16
7
15
18
14
Дини
14
Омотойе
7
Ноулз
12
Фоулкс
12
Фоулкс
7
Ноулз
34
39
39
34
16
9
Мэтт
9
Мэтт
16
8
МакКэн
5
Иннис
5
Иннис
8
МакКэн
18
2
Уэлч
2
Уэлч
18
14
Омотойе
19
19
14
Омотойе
7
21
Йенкс
21
Йенкс
7
Остались в запасе
Уолсолл
Форест Грин
1
Jackson Smith
ВР
6
Priestley Farquharson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
6
Priestley Farquharson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Уолсолл - Форест Грин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
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