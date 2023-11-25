Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Мэнсфилд Таун
Суиндон Таун - Мэнсфилд Таун: обзор матча 25 ноября 2023
Суиндон Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
38'
J. Young
90+3'
J. Young
49'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Мэнсфилд Таун
Желтая карточка
J. Young
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
J. Young
90'
+3
Замена
Ч. Остин
️️️️
У. Коколо
89'
89'
Замена
H. Boateng
️️️️
D. Keillor-Dunn
84'
Замена
C. MacDonald
️️️️
Р. Оутс
Замена
T. Shade
️️️️
G. McEachran
77'
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Экинс
Пас отдал
A. Lewis
46'
Замена
Л. Экинс
️️️️
G. Maris
46'
Замена
S. Quinn
️️️️
J. Bowery
ГОЛ! 1:0!
J. Young
Пас отдал
Д. Кемп
38'
37'
Желтая карточка
G. Maris
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
(К)
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
10
Дэн Кемп
ПВ
4
Liam Kinsella
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Мэнсфилд Таун
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Махони
31
20
Блэйк-Трейси
28
21
Коколо
2
Годвин-Малифе
20
33
Хаттон
10
Кемп
20
4
3-1-1-5
22
Джонсон
18
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
18
Оутс
6
10
50
9
20
17
17
20
21
Коколо
32
Остин
32
Остин
21
Коколо
50
21
21
50
18
Оутс
12
12
18
Оутс
9
16
16
9
10
7
Экинс
7
Экинс
10
Остались в запасе
Суиндон Таун
Мэнсфилд Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Суиндон Таун - Мэнсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Суиндон Таун
Мэнсфилд Таун
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+