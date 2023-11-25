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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Стокпорт Каунти
Ньюпорт Каунти - Стокпорт Каунти: обзор матча 25 ноября 2023
Ньюпорт Каунти
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Стокпорт Каунти
45+5'
Б. Моррис
68'
Ш. МакЛафлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Стокпорт Каунти
90'
+4
Замена
J. Cotterill
️️️️
W. Collar
ГОЛ! 2:0!
Ш. МакЛафлин
68'
64'
Замена
П. Мэдден
️️️️
Н. Пауэлл
63'
Замена
A. Wright
️️️️
R. Croasdale
63'
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
И. Турай
54'
Желтая карточка
И. Турай
ГОЛ! 1:0!
Б. Моррис
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
5
Джеймс Кларк
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
1-1-2-1-5
44
8
Моррис
27
Пэйн
21
МакЛафлин
9
Эванс
17
9
Богль
47
23
1
2-2-1-5
5
3
Турай
25
Пауэлл
14
27
Бэйли
23
Саутэм-Хейлз
19
19
Вуттон
18
5
18
4
4
18
3
Турай
2
Ричардсон
2
Ричардсон
3
Турай
14
30
30
14
25
Пауэлл
41
Мэдден
41
Мэдден
25
Пауэлл
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Стокпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Стокпорт Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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