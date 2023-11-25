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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Саттон Юнайтед
Гримсби Таун - Саттон Юнайтед: обзор матча 25 ноября 2023
Гримсби Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
19'
Р. Пайк
45+5'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Саттон Юнайтед
80'
Замена
К. Клэй
️️️️
B. Goodliffe
Замена
O. Khan
️️️️
G. Holohan
73'
69'
Замена
L. Angol
️️️️
Э. О'Брайен
Замена
H. Clifton
️️️️
Д. Эндрюс
62'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
Г. Смит
Пас отдал
Э. О'Брайен
ГОЛ! 1:0!
Р. Пайк
Пас отдал
T. Mullarkey
19'
15'
Замена
S. Arnold
️️️️
Д. Бузанис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
8
Gavan Holohan
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
6
Luke Waterfall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
5
Omar Sowunmi
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Саттон Юнайтед
19
Дион Перейра
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
3-3-1-4
44
31
3
Дрисколл-Гленнон
8
22
6
Эндрюс
14
Гауа
1
6
25
15
Пайк
3-3-4
1
Бузанис
30
Киззи
5
6
7
Коли
11
7
23
10
Смит
48
О'Брайен
5
6
Эндрюс
15
15
6
Эндрюс
8
33
33
8
1
Бузанис
25
25
1
Бузанис
5
16
Клэй
16
Клэй
5
48
О'Брайен
9
9
48
О'Брайен
Остались в запасе
Гримсби Таун
Саттон Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
19
Дион Перейра
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Остались в запасе
19
Дион Перейра
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гримсби Таун - Саттон Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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