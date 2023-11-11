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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Гиллинхэм
Рексхэм - Гиллинхэм: обзор матча 11 ноября 2023
Рексхэм
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
1'
O. Palmer
71'
B. Tozer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Гиллинхэм
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
88'
Замена
J. Tunnicliffe
️️️️
A. Hayden
85'
75'
Замена
Т. Николс
️️️️
Д. Уильямс
75'
Замена
G. Lapslie
️️️️
C. Mahoney
ГОЛ! 2:0!
B. Tozer
Пас отдал
Д. Менди
71'
ГОЛ! 1:0!
O. Palmer
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
(К)
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
32
G. Lapslie
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
1-2-5
13
Оконкво
17
Менди
6
12
Эванс
44
28
10
Долби
24
4
3-5-2
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
23
10
Уильямс
16
23
17
6
22
9
Бонн
18
15
15
18
6
6
6
6
23
32
32
23
10
Уильямс
7
Николс
7
Николс
10
Уильямс
Остались в запасе
Рексхэм
Гиллинхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Рексхэм - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Главный судья:
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