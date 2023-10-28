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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Брэдфорд Сити
Саттон Юнайтед - Брэдфорд Сити: обзор матча 28 октября 2023
Саттон Юнайтед
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
4'
Д. Коли
87'
H. Beautyman
57'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Брэдфорд Сити
ГОЛ! 2:1!
H. Beautyman
Пас отдал
К. Клэй
87'
Желтая карточка
Г. Смит
81'
79'
Замена
Т. Смит
️️️️
E. Osadebe
79'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
B. Halliday
Желтая карточка
B. Goodliffe
73'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
Э. О'Брайен
70'
Замена
R. Jackson
️️️️
Д. Коли
70'
66'
Желтая карточка
Э. Кук
66'
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кук
Пас отдал
К. Одуор
Замена
L. John
️️️️
O. Sowunmi
50'
45'
+2
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
M. Platt
ГОЛ! 1:0!
Д. Коли
Пас отдал
Э. О'Брайен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
24
Robert Milsom
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
19
Дион Перейра
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-4
1
Бузанис
24
5
30
Киззи
7
7
Коли
11
10
Смит
5
16
Клэй
48
О'Брайен
3-2-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
6
Стаббс
29
Одуор
21
Смолвуд
6
7
Уокер
39
Кук
17
5
2
5
6
6
5
48
О'Брайен
19
19
48
О'Брайен
7
Коли
23
23
7
Коли
5
3
Тэйлор
3
Тэйлор
5
2
33
Ойегоке
33
Ойегоке
2
29
Одуор
23
23
29
Одуор
6
29
Смит
29
Смит
6
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Брэдфорд Сити
15
Доминик Гейп
ОП
19
Дион Перейра
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Остались в запасе
15
Доминик Гейп
ОП
19
Дион Перейра
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Остались в запасе
77
R. Tulloch
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Статистика матча Саттон Юнайтед - Брэдфорд Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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