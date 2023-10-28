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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Рексхэм
Ноттс Каунти - Рексхэм: обзор матча 28 октября 2023
Ноттс Каунти
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Рексхэм
73'
E. Lee
76'
O. Palmer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Рексхэм
90'
+2
Замена
С. Флетчер
️️️️
П. Маллин
87'
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
Замена
W. Randall
️️️️
M. Palmer
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
O. Palmer
Пас отдал
П. Маллин
73'
ГОЛ! 0:1!
E. Lee
Пас отдал
Э. Кэннон
70'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Долби
Замена
S. Austin
️️️️
A. Nemane
67'
43'
Желтая карточка
Д. МакКлин
37'
Желтая карточка
П. Маллин
Желтая карточка
Д. Джонс
37'
Желтая карточка
Д. Кроули
28'
6'
Желтая карточка
J. Jones
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
6
Jim O'Brien
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
10
Пол Маллин
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Ноттс Каунти
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-3-1-3
21
15
28
4
23
18
7
Кроули
10
Джонс
9
17
МакГолдрик
6
1-4-5
13
Оконкво
17
Менди
6
16
МакКлин
7
Кэннон
12
Эванс
4
6
24
18
10
Долби
18
14
14
18
23
8
8
23
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
10
Долби
28
28
10
Долби
10
Маллин
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Маллин
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Рексхэм
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Ноттс Каунти - Рексхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
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