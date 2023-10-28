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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Уолсолл
Мэнсфилд Таун - Уолсолл: обзор матча 28 октября 2023
Мэнсфилд Таун
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Уолсолл
16'
Э. Флинт
71'
J. Bowery
52'
R. Stirk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Уолсолл
88'
Замена
T. Allen
️️️️
Т. Ноулз
Желтая карточка
H. Boateng
86'
82'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
R. Stirk
Замена
H. Boateng
️️️️
O. Clarke
79'
78'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
И. Хатчинсон
ГОЛ! 2:1!
J. Bowery
Пас отдал
W. Swan
71'
Замена
W. Swan
️️️️
G. Maris
63'
Желтая карточка
J. Gale
59'
59'
Желтая карточка
B. Comley
52'
ГОЛ! 1:1!
R. Stirk
Пас отдал
Т. Ноулз
Замена
B. Cargill
️️️️
Л. Брант
46'
40'
Желтая карточка
Т. Ноулз
Желтая карточка
Л. Брант
38'
Замена
J. Gale
️️️️
Л. Экинс
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Флинт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
9
Jordan Bowery
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
19
James Gale
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
2-1-2-5
18
44
Флинт
5
Брант
8
25
Рид
7
Экинс
31
Пим
12
50
10
2-1-1-5
5
Дэниелс
26
26
Тирни
7
Ноулз
13
39
21
Хатчинсон
8
14
8
21
21
8
7
Экинс
19
19
7
Экинс
10
24
24
10
5
Брант
6
6
5
Брант
7
Ноулз
24
24
7
Ноулз
8
9
Мэтт
9
Мэтт
8
21
Хатчинсон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
21
Хатчинсон
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Уолсолл
22
Каллум Джонсон
ПЗ
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
22
Каллум Джонсон
ПЗ
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Уолсолл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Информация о матче
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