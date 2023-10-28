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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Кроули Таун
Форест Грин - Кроули Таун: обзор матча 28 октября 2023
Форест Грин
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Кроули Таун
27'
К. Мортон
45+2'
К. Мортон
7'
R. Darcy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Кроули Таун
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
87'
82'
Замена
H. Forster
️️️️
К. Гордон
82'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
74'
Замена
А. Генри
️️️️
T. Johnson
Замена
К. Джонс
️️️️
Ч. МакКэн
73'
Замена
J. Moore-Taylor
️️️️
Р. Уэлч
73'
Желтая карточка
Р. Уэлч
69'
Желтая карточка
J. Maddox
67'
Замена
J. Maddox
️️️️
H. Bunker
63'
Замена
M. Stevens
️️️️
К. Мортон
63'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Т. Йенкс
46'
ГОЛ! 2:1!
К. Мортон
Пас отдал
K. McAllister
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Мортон
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
R. Darcy
Пас отдал
У. Райт
Желтая карточка
Ф. Дабо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
(К)
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
2
Келлан Гордон
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
3-1-2-4
1
2
Уэлч
3
25
Дабо
8
МакКэн
16
21
Йенкс
39
Мортон
14
Дини
3
7
3-2-5
34
12
Райт
5
2
Гордон
26
49
17
23
4
Келли
25
Царулла
9
Орси
8
МакКэн
28
Джонс
28
Джонс
8
МакКэн
16
18
18
16
2
Уэлч
15
15
2
Уэлч
39
Мортон
14
14
39
Мортон
21
Йенкс
14
Омотойе
14
Омотойе
21
Йенкс
23
5
Генри
5
Генри
23
49
11
11
49
2
Гордон
7
7
2
Гордон
Остались в запасе
Форест Грин
Кроули Таун
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Форест Грин - Кроули Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Главный судья:
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