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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Гримсби Таун
Стокпорт Каунти - Гримсби Таун: обзор матча 21 октября 2023
Стокпорт Каунти
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Гримсби Таун
6'
Л. Барри (П)
74'
Л. Барри
45+1'
D. Wilson
52'
G. Holohan (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Гримсби Таун
90'
+3
Замена
A. Eisa
️️️️
H. Clifton
Замена
К. Вуттон
️️️️
Л. Барри
79'
ГОЛ! 2:2!
Л. Барри
74'
73'
Замена
O. Khan
️️️️
D. Wilson
73'
Замена
Р. Пайк
️️️️
G. Holohan
72'
Желтая карточка
H. Rodgers
Желтая карточка
М. Ипполит
61'
Замена
М. Ипполит
️️️️
О. Бэйли
59'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
G. Holohan
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
D. Wilson
Пас отдал
D. Amos
38'
Желтая карточка
Д. Иствуд
12'
Желтая карточка
H. Clifton
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Барри
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
14
Will Collar
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Гримсби Таун
8
Алекс Хант
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
2-2-5
4
5
27
Бэйли
14
18
10
5
23
Саутэм-Хейлз
19
4-3-3
1
Иствуд
24
Эфете
31
44
5
22
15
8
22
32
Роуз
25
27
Бэйли
21
Ипполит
21
Ипполит
27
Бэйли
11
Барри
19
Вуттон
19
Вуттон
11
Барри
25
33
33
25
15
7
7
15
8
15
Пайк
15
Пайк
8
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Гримсби Таун
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
14
Артюр Гауа
ЛВ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Остались в запасе
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
14
Артюр Гауа
ЛВ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Стокпорт Каунти - Гримсби Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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