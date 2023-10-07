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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Уолсолл
Саттон Юнайтед - Уолсолл: обзор матча 07 октября 2023
Саттон Юнайтед
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Уолсолл
6'
O. Patrick
12'
Г. Смит
27'
J. Riley (АГ)
37'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Уолсолл
Замена
Д. Перейра
️️️️
O. Patrick
88'
Замена
H. Beautyman
️️️️
S. Hart
86'
Замена
R. Jackson
️️️️
Д. Коли
86'
77'
Замена
Х. Гриффитс
️️️️
D. Johnson
76'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Д. Дэниелс
Замена
L. Angol
️️️️
Э. О'Брайен
75'
46'
Замена
И. Хатчинсон
️️️️
Д. Мэтт
ГОЛ! 4:0!
Г. Смит
Пас отдал
Д. Киззи
37'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
J. Riley
27'
ГОЛ! 2:0!
Г. Смит
12'
ГОЛ! 1:0!
O. Patrick
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
7
Joe Riley
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Саттон Юнайтед
19
Дион Перейра
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
26
Росс Тирни
ЦП
34
Freddie Draper
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
2-3-5
1
Бузанис
30
Киззи
5
42
7
Коли
11
5
48
О'Брайен
10
Смит
16
Клэй
11
2-1-1-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
24
7
Ноулз
15
9
Мэтт
39
8
15
Оте
11
19
Перейра
19
Перейра
11
42
7
7
42
48
О'Брайен
9
9
48
О'Брайен
7
Коли
23
23
7
Коли
39
42
Гриффитс
42
Гриффитс
39
5
Дэниелс
26
Тирни
26
Тирни
5
Дэниелс
9
Мэтт
21
Хатчинсон
21
Хатчинсон
9
Мэтт
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Уолсолл
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
34
Freddie Draper
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
34
Freddie Draper
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Саттон Юнайтед - Уолсолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
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2017.02.23 13:04
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