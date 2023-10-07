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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Суиндон Таун
Брэдфорд Сити - Суиндон Таун: обзор матча 07 октября 2023
Брэдфорд Сити
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Суиндон Таун
50'
B. Pointon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Суиндон Таун
Желтая карточка
Р. Смолвуд
89'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Уокер
83'
76'
Желтая карточка
Ч. Остин
Желтая карточка
B. Halliday
76'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
B. Pointon
72'
65'
Желтая карточка
Р. Хаттон
Желтая карточка
Д. Уокер
60'
ГОЛ! 1:0!
B. Pointon
50'
42'
Желтая карточка
S. Khan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Брэдфорд Сити
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
2-1-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
6
Стаббс
21
Смолвуд
7
Уокер
5
17
23
28
2-4-1-3
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
20
17
29
12
10
Кемп
33
Хаттон
2
Годвин-Малифе
32
Остин
23
33
Ойегоке
33
Ойегоке
23
7
Уокер
29
Смит
29
Смит
7
Уокер
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Суиндон Таун
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
37
Chisom Afoka
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
37
Chisom Afoka
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Брэдфорд Сити - Суиндон Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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