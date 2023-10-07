Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Форест Грин
Аккрингтон Стэнли - Форест Грин: обзор матча 07 октября 2023
Аккрингтон Стэнли
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Форест Грин
18'
J. Andrews
51'
J. Andrews
83'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Форест Грин
83'
ГОЛ! 2:1!
M. Stevens
Пас отдал
Ф. Дабо
Замена
K. Adedoyin
️️️️
J. Andrews
81'
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
81'
69'
Замена
M. Stevens
️️️️
М. Тэйлор
58'
Желтая карточка
Р. Уэлч
54'
Замена
К. Мортон
️️️️
H. Bunker
ГОЛ! 2:0!
J. Andrews
Пас отдал
Д. Нолан
51'
46'
Замена
J. Maddox
️️️️
J. Robson
46'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
S. Robertson
ГОЛ! 1:0!
J. Andrews
Пас отдал
Д. Нолан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
2
Джо Притчард
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
1-5-1-3
21
МакКракен
33
22
16
Вудс
10
7
Уалли
2
Притчард
7
Нолан
11
19
16
Габбинс
3-1-2-4
1
5
Иннис
2
Уэлч
3
8
МакКэн
16
19
3
7
9
Тэйлор
14
Дини
19
99
99
19
7
Уалли
39
39
7
Уалли
19
25
Дабо
25
Дабо
19
3
18
18
3
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
16
39
Мортон
39
Мортон
16
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Форест Грин
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Форест Грин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Новости команд
Все
Аккрингтон Стэнли
Форест Грин
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+