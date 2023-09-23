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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Бэрроу
Мэнсфилд Таун - Бэрроу: обзор матча 23 сентября 2023
Мэнсфилд Таун
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Бэрроу
72'
O. Clarke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Бэрроу
Замена
J. Gale
️️️️
W. Swan
85'
Замена
H. Boateng
️️️️
A. Lewis
85'
84'
Красная карточка
J. Tiensia
83'
Замена
D. Telford
️️️️
D. Campbell
83'
Замена
Т. Уайт
️️️️
R. Gotts
Желтая карточка
A. Lewis
82'
Замена
G. Maris
️️️️
O. Clarke
77'
Замена
B. Cargill
️️️️
C. MacDonald
77'
73'
Замена
S. Foley
️️️️
K. Spence
ГОЛ! 1:0!
O. Clarke
72'
Желтая карточка
C. MacDonald
70'
56'
Замена
Д. Честер
️️️️
D. Worrall
55'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
E. Acquah
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
9
Jordan Bowery
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
29
Junior Tiensia
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
19
James Gale
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
4
Том Уайт
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
2-1-2-5
18
44
Флинт
5
Брант
8
25
Рид
7
Экинс
31
Пим
12
50
24
2-5
8
22
29
9
33
27
16
18
21
21
18
24
19
19
24
8
10
10
8
12
6
6
12
27
17
Честер
17
Честер
27
8
16
16
8
22
4
Уайт
4
Уайт
22
16
19
19
16
33
19
Гарнер
19
Гарнер
33
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Бэрроу
15
George Cooper
ЦЗ
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
2
George Williams
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Бэрроу
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
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Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
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2 : 3
27.10.2026
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