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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Рексхэм
Транмер - Рексхэм: обзор матча 02 сентября 2023
Транмер
02.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рексхэм
57'
A. Hayden
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Рексхэм
90'
Замена
Д. Эванс
️️️️
E. Lee
86'
Замена
A. Forde
️️️️
R. Barnett
Замена
R. McAlear
️️️️
К. Моррис
84'
83'
Желтая карточка
E. O'Connell
73'
Замена
E. O'Connell
️️️️
A. Hayden
Замена
Б. Уокер
️️️️
J. Yarney
66'
57'
ГОЛ! 0:1!
A. Hayden
Пас отдал
T. O'Connor
Желтая карточка
К. Мерри
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
5
Том Дэвис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
6
Luke Young
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Транмер
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Рексхэм
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
2-2-5
21
5
Дэвис
24
21
36
4
18
Моррис
16
Мерри
18
2-3-5
33
5
19
6
6
16
МакКлин
4
6
18
10
Долби
28
21
4
Уокер
4
Уокер
21
18
Моррис
42
42
18
Моррис
6
6
6
6
18
12
Эванс
12
Эванс
18
19
44
44
19
Остались в запасе
Транмер
Рексхэм
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Остались в запасе
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Транмер - Рексхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 0
30.10.2026
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