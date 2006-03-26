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Сатурн - Торпедо

26.03.2006, Воскресенье, 00:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Премьер-лига, 2 тур Сатурн - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 17:00 Торпедо 2:0 Сатурн
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Сатурн 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Торпедо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Торпедо 4:3 Сатурн
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Сатурн
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Торпедо
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Сатурн
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Торпедо
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Сатурн
15 тур
7 июля, среда 00:00 Сатурн 2:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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