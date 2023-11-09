Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут