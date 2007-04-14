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Крылья Советов - Ростов

14.04.2007, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 5 тур Крылья Советов - Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
4 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Крылья Советов
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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