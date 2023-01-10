Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба
ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения