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Линкольн
Лейтон Ориент
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
1
Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона
24 июля 2020, 13:49
2
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
1
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
1
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
28 августа 2019, 21:56
1
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
20 апреля 2018, 11:44
4
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
1
Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона
24 июля 2020, 13:49
2
Нолан назначен играющим тренером «Лейтон Ориент»
21 января 2016, 14:22
1
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Последние матчи
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Линкольн
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 26 тур
Блэкпул
2 : 0
01.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 28 тур
Портсмут
0 : 3
13.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 29 тур
Линкольн
0 : 0
20.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 29 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
20.01.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 31 тур
Бертон Альбион
0 : 1
03.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 30 тур
Линкольн
0 : 0
27.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 29 тур
Линкольн
0 : 0
20.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 26 тур
Блэкпул
2 : 0
01.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 1
06.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Лейтон Ориент
3 : 2
03.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 30 тур
Рединг
1 : 1
27.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 29 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
20.01.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 28 тур
Портсмут
0 : 3
13.01.2024
Лейтон Ориент

Линкольн - Лейтон Ориент - 29 марта 2024

Линкольн
29.03.2024, пятница, 17:00
Англия. Первая лига, 41 тур
- : -
Не начался
Лейтон Ориент
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Линкольн - Лейтон Ориент
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
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