Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд

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