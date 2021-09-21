Уикомб Уондерерс

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»