Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги

Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала

Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»