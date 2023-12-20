Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги