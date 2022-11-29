Уикомб Уондерерс

Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену