Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
«Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
«Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
Игроки «Болтона» отказались выходить на товарищеский матч из-за задержек по зарплате
Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев
The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги