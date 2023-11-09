Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Рединг
Уикомб Уондерерс
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
3
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
1
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
1
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
1
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
3
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
1
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
1
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Рединг
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.01.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
1 : 0
23.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 27 тур
Стивенидж
0 : 1
06.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 31 тур
Оксфорд
1 : 1
03.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 30 тур
Рединг
1 : 1
27.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
1 : 0
23.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.01.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн

Рединг - Уикомб Уондерерс - 09 марта 2024

Рединг
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 37 тур
- : -
Не начался
Уикомб Уондерерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рединг - Уикомб Уондерерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+