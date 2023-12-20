Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»