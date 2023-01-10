Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Оксфорд
Челтенхэм
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
23
Больше новостей
Последние матчи
Все
Оксфорд
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 31 тур
Оксфорд
1 : 1
03.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
2 : 2
30.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут

Оксфорд - Челтенхэм - 09 марта 2024

Оксфорд
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 37 тур
- : -
Не начался
Челтенхэм
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Оксфорд - Челтенхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+