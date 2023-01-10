Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»