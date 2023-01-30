«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
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«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
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Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»