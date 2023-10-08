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Уикомб Уондерерс
Барнсли
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
2
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
8 мая 2021, 22:43
2
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
2
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
1
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
8 мая 2021, 22:43
2
Кубок Англии. Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал турнира
12 февраля 2021, 00:52
1
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Последние матчи
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Уикомб Уондерерс
Барнсли
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Стивенидж
0 : 0
20.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Уикомб Уондерерс
5 : 2
10.02.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 32 тур
Барнсли
2 : 1
10.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Болтон
1 : 1
03.02.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 30 тур
Барнсли
1 : 2
27.01.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 29 тур
Стивенидж
0 : 0
20.01.2024
Барнсли

Уикомб Уондерерс - Барнсли - 02 марта 2024

Уикомб Уондерерс
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 36 тур
- : -
Не начался
Барнсли
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уикомб Уондерерс - Барнсли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Россия
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