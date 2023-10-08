Уикомб Уондерерс

Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Кубок Англии. Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал турнира