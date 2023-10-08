Уикомб Уондерерс

Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером

«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих

Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип