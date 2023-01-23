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Шрусбери Таун
Блэкпул
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
6
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
20 апреля 2022, 10:33
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
9 января 2022, 18:51
1
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
9 января 2022, 15:21
6
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
5 февраля 2020, 01:18
1
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
4 февраля 2020, 22:12
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
6
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Шрусбери Таун
Блэкпул
Англия. Первая лига, 28 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
13.01.2024
Стивенидж
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2 : 3
17.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 29 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
20.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 29 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.01.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 30 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
27.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
1 : 1
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 31 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
03.02.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 30 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
27.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 29 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
20.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 28 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
13.01.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
1 : 1
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 31 тур
Стивенидж
1 : 0
03.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 30 тур
Блэкпул
1 : 1
27.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 29 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.01.2024
Блэкпул
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2 : 3
17.01.2024
Ноттингем Форест

Шрусбери Таун - Блэкпул - 02 марта 2024

Шрусбери Таун
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 36 тур
- : -
Не начался
Блэкпул
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шрусбери Таун - Блэкпул
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Россия
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